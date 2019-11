Un’alessandrina prima nella categoria masters alla Maratona di Atene

Atene – L’alessandrina Daniela Vittoria della GP Solvay è arrivata prima assoluta su 200 atleti italiani presenti alla Maratona di Atene che si disputata domenica 10 novembre. Classe 1964, l’atleta alessandrina che gareggiava per la categoria Masters Femminile, con un passaggio in mezza in 1h36’50”, ha poi chiuso la sua fatica in 3h17’00” (RT), rfisukltando la prima di categoria e 16à assoluta nella categoria femminile.

La partenza della Maratona era prevista alle ore 09:00 dalla città di Maratona.

Il percorso si presentava inizialmente pianeggiante fino al 10 Km, per poi subire dei saliscendi impegnativi. I chilometri finali erano in leggera discesa fino all’ingresso nello storico Stadio Panathinaiko costruito interamente in marmo.

“È una gioia inattesa – ci ha detto Daniela -perché sono reduce da un periodo tribolato fisicamente e non mi aspettavo questo riscontro, ancor meno di essere la prima italiana al traguardo. È stata dura in quanto il percorso era impegnativo con una lunga salita verso il 15° chilometro, reso ancora più impegnativo dalle condizioni atmosferiche in quanto siamo passati dalla pioggia al caldo, dal vento contrario al fresco.

Quando sono entrata dello Stadio Olimpico – ci ha confessato Daniela Vittoria – ho pianto dall’emozione perché ti viene da pensare che li oltre 2000 anni fa, lì è nata la maratona. Entrare nello storico Panathinaiko assieme ad altri 20.000 podisti è un’emozione indescrivibile”. Sulla Maratona in sé, Daniela ha detto: “Il clima della corsa è coinvolgente: il Sirtaki suonato sul percorso, i bambini con i vestiti tradizionali greci a sostenerti, infondono energia e gioia. Correre una maratona significa ore di allenamenti e sacrifici, devo ringraziare il mio personal trainer Mattia Bianucci che mi ha supportata dandomi i consigli giusti per centrare l’obiettivo”.

Per l’atleta alessandrina Atene e la terza prova sulla lunga distanza. Dopo la maratona di Torino, l’anno scorso quella di Genova, allungata 43 km per ricordare le vittime del Ponte Morandi, dove si classificò prima donna assoluta. “Corro lunghe distanze da 5 anni – ci ha spiegato – e tenevo molto alla gara di Genova. Su quel viadotto eravamo passati per le vacanze poco prima che crollasse e gareggiare a Genova mi è sembrato il modo giusto per onorare chi ha perso la vita su quel ponte”.

Nel futuro Daniela Vittoria vede sempre l’impegno nello sport: “Ora, a 55 anni, corro per divertirmi e mi piacerebbe in futuro provare ad accompagnare i disabili nelle maratone”.