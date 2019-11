Eccellenza: con un gol di Mazzocca l’Hsl Derthona piega il Castellazzo nel derby

Castellazzo Bormida (Castellazzo 0 – Hsl Derthona 1) – È andato all’Hsl Derthona il derby di Eccellenza in casa del Castellazzo, undicesima giornata di andata.

Decisivo, per i Leoncelli, il gol di Mazzocca nella ripresa, dopo un primo tempo davvero molto tirato da entrambe le compagini, a causa anche di un campo molto pesante.

Il Castellazzo, da parte sua, non ha saputo sfruttare la superiorità numerica, Derthona rimasto in dieci nel secondo tempo per l’espulsione di Calogero, e, anzi, in dieci contro undici ha subìto l’aggressività di un Derthona mai domo e sempre propositivo.

Con questi tre punti gli uomini allenati da mister Pellegrini si confermano capolista a quota 27 punti, mantenendo immutati i tre punti di distacco dal Saluzzo (vincente per 3 a 0 sul Benarzole).

Domenica prossima per il Derthona impegno casalingo contro l’Olmo mentre il Castellazzo andrà a fare visita al Giovanile Centallo.