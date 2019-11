In 10 contro 11 l’Hsl Derthona la spunta anche sul difficile campo del Castellazzo

Castellazzo Bormida (Stefano Cortemiglia) – Impresa dell’HSL Derthona che espugna il difficile campo del Castellazzo Bormida.

La vittoria per 1 a 0 è maturata nel momento in cui l’HSL era in inferiorità numerica, per l’ingenua espulsione di Calogero: le rete decisiva porta la firma di Mazzocca al 25 minuto del s.t.

Vittoria preziosa su un campo reso pesante dalla abbondanti piogge di questa settimana, in condizioni via via peggiori con il passare dei minuti e ottenuta contro un Castellazzo Bormida che non aveva mai perso tra le mura amiche.Che in termini statistici, significa prima posizione in classifica (27 punti) e imbattibilità in campionato dopo 11 turni.

Manesiev rientra dal turno di squalifica, Grillo è regolarmente al centro della difesa. Manca ancora Luca Palazzo mentre Giulio Merlano parte dalla panchina.

Difesa affidata a Teti, Magnè, Grillo, Ventre e Mazzaro. Mazzocca, Soumah e Manesiev a centrocampo. In avanti giocano Spoto, Fiore (Rizzo in panchina) e Gigi Russo.

Iniziano meglio i padroni di casa, quantomeno appaiono più propositivi nel tentativo di costruire gioco, sebbene non arrivino quasi mai a rendersi pericolosi: merito di una difesa impeccabile del Derthona, come quando al 42’ p.t., Grillo riesce ad anticipare Piana, in area piccola, impedendo alla punta di battere a rete. Un’occasione che nasce da una serie di calci d’angolo per la squadra di casa.

Il Derthona protesta timidamente per una paio di lievi contatti in area su Russo prima e Spoto poi, sui quali il direttore di gara non ravvisa gli estremi per decretare la massima punizione. Mentre al minuto 16’ p.t. è Ventre a scagliare un gran tiro che impegna Rosti, al 18’ Spoto sfugge al proprio marcatore e dalla destra fa partire una forte conclusione che Rosti devia in angolo. Saranno poi Gigi Russo (tiro sull’esterno della rete) e Soumah (conclusione dai trenta metri fuori di pochissimo) a tentare la via della rete.

Al 29’ minuto Mr Pellegrini è costretto a sostituire Mazzaro con Calogero che, si sistema a centrocampo, dietro al tridente: a destra si sposta Ventre.

Il finale di tempo è a favore dei padroni di casa, in tenuta verde, ma si finisce 0-0.

Nella ripresa il primo colpo di scena: al 5’ minuto un’ingenua entrata in scivolata di Calogero su Marchetti, costa il rosso diretto al bianconero. Pellegrini decide di correre ai ripari inserendo al 17’ s.t. nell’ordine Bardone, Rizzo e più tardi Merlano al posto di Russo, Fiore e Spoto. Il Castellazzo dal canto suo non approfitterà della superiorità numerica, anzi, non riuscirà ad avanzare il proprio baricentro per l’ottima prestazione della difesa bianconera e di Mazzocca, Manesiev, Soumah (e poi anche di Bardone, pericoloso al 24’ s.t.), autentiche dighe e “motori inesauribili” a centrocampo.

Non è un caso che la perla decisiva sia firmata da Alex Mazzocca che, al 25’ s.t., si invola sulla sinistra e salta almeno tre avversari, prima di far partire un missile di sinistro che va a insaccarsi, imparabilmente, all’altezza dell’angolino alla sinistra di Rosti.

Il Castellazzo subisce il contraccolpo e causa le cattive condizioni del terreno di gioco, si renderà pericoloso con un paio di colpi testa da calci piazzati, battuti da Simone. La migliore occasione per i padroni di casa, se la crea al 91’ minuto, l’appena entrato Oberti (al posto di El Berd) che, approfittando di una palla persa da Soumah, fa partire un gran tiro da circa 25 metri che colpisce in pieno il palo alla destra di Teti che non sarebbe mai arrivato sul pallone.

La partita termina con il risultato di 1 a 0 per l’HSL.

Per il Derthona si tratta della 8 a° vittoria stagionale.

Il ruolino di marcia del Derthona è il seguente: 8 vittorie, 3 pareggio e 0 sconfitte.

Il prossimo turno (12a giornata) si disputerà domenica 24.11.2019: HSL Derthona giocherà in casa contro l’Olmo.

Castellazzo Bormida – HSL Derthona 0-1

Marcatori:– 25’ s.t. Mazzocca (D).

Castellazzo Bormida (4-3-3): Rosti, Marchetti, Camussi, Cascio, Cirio; Mocerino, Spriano, El Berd (dal 36’ st Oberti); Piana, Simone, Di Santo (dal 28’ Ecker). All: Adamo.

HSL DERTHONA (4-3-3): Teti, Mazzaro (dal 29’ Calogero), Grillo, Magnè, Ventre; Mazzocca, Soumah, Manasiev, Fiore (dal 6’ st Rizzo), Spoto (dal 28’ st Merlano), Russo (dal 6’ st Bardone). All.: Pellegrini.

Ammoniti: Manasiev (D), Cirio (C), Fiore (D), Piana (C), Soumah (D), Marchetti (C), Bardone (D), Teti (D)

Espulsi: Calogero (D)

Note: Spettatori 500

Il punto sul campionato

L’undicesima giornata del Campionato di Eccellenza Girone B, registra 3 vittorie interne, 4 esterne e 1 pareggio.

L’HSL Derthona vince per 1 a 0 la sfida in quel di Castellazzo Bormida (goal di Mazzocca al 25’ s.t.), rafforza il primato in classifica con 27 punti e mantiene l’imbattibilità (unica squadra) nel girone B di Eccellenza.

Al secondo posto a 24 punti, si conferma il Saluzzo che vince con un netto 3 a 0, in casa, contro il Benarzole

A segno il capocannoniere De Peralta (9° goal) e Carrer autore di una doppietta.

La terza posizione a 18 punti è occupata da tre squadre: il Castellazzo Bormida, raggiunto oggi dal Pinerolo che strappa un prezioso 2 a 2 interno contro la Pro Dronero (che vinceva per 0-2 grazie alle reti di Dutto e Galfrè) e dal Canelli che vince per 0-1 il derby contro l’Asti (con rete di Bosco).

A 17 punti, al sesto posto, c’è la Pro Dronero (non vince da 6 turni).

Al 7° posto a 15 punti troviamo altre tre squadre: Chisola (che vince per 2 a 0 contro la Giovanile Centallo), il Vanchiglia (che espugna il terreno della CBS per 1 a 3) e l’Olmo (che strapazza per 4-1 l’Atletico Torino con doppiette di Dalmasso G. e Marchetti).

A 14 punti ci sono la Giovanile Centallo (sconfitta dal Chisola) e il Moretta che strapazza, letteralmente, per 1 a 4, il malcapitato Corneliano Roero (la cui unica nota positiva resta il goal, il settimo in stagione, del solito Montante).

Al 12° posto, a 13 punti, in piena bagarre play out, troviamo l’Asti e il Corneliano Roero.

A quota 10 l’Atletico Torino.

A 6 punti il Benarzole.

Chiude la classifica la CBS, a 4 punti.

Per una classifica che si presenta così:

HSL Derthona 27; Saluzzo 24; Castellazzo B., Pinerolo,Canelli 18; Pro Dronero 17; Olmo, Chisola, Vanchiglia 15; Giovanile Centallo, Moretta 14; Corneliano Roero, Asti 13; Atletico Torino 10; Benarzole 6; CBS 4.

Classifica marcatori:

9 De Peralta (Saluzzo)

7 Montante (Corneliano).

6 Russo,(HSL);

5 Spoto (HSL), Bosco (Canelli), Ba Abdoulaye (Chisola); Moreo (Vanchiglia).

4 Soumah (HSL); Bellino (Chisola) Aiola, Magnino (Giov. Centallo); Bandirola (Asti); Gasbarroni (Pinerolo), Scavone (Saluzzo), Dutto e Galfrè (Pro Dronero), Modini (Moretta), Dalmasso G. (Olmo), Ramondo (CBS).

3 Atomei (Pro Dronero); Simone, Piana e Mocerino (Castellazzo); Marchetti, Armando, Dalmasso A. (Olmo), Boussalmi, Kean (Atletico T.), Ritz Kamal (Chisola), Parussa (Benarzole), Alfiero (Canelli).