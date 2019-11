La Novipiù Casale sfiora l’impresa: a Trapani monferrini sconfitti sullo scadere

Trapani (cronaca tratta dal sito asjunior.com) – Sconfitta allo scadere per la Novipiù Casale Monferrato, che dopo una bella rimonta da -15 non riesce a completare l’opera e sbancare il parquet della 2B Control Trapani (62-60) nell’anticipo televisivo della domenica di Serie A2 Old Wild West.

Il tap-in di Kenny Goins condanna i ragazzi di Mattia Ferrari, sono già partiti alla volta di Capo d’Orlando, dove mercoledì sera saranno di scena per il turno infrasettimanale.

Battuti da una maggiore intensità di Trapani in avvio, i rossoblù non riescono mai a prendere ritmo nella prima metà di gara senza comunque lasciar andare via la partita in modo definitivo (29-22 con due triple di Sims e il dumper di Denegri), ma producendo una prestazione insufficiente a minare la tranquillità dei siciliani.

Questo avviene in avvio di quarto periodo invece, quando la Novipiù produce un parziale di 13-0 ispirata da 11 punti consecutivi di Alessandro Piazza e contando sulla presenza in area di Gora Camara, che mette insieme la prima doppia-doppia in carriera tra i senior (10 rimbalzi e 22 di valutazione in 26 minuti), ed è proprio Gora a schiacciare il -2 a 7’25 dalla fine (54-52).

La difesa casalese tiene e arriva anche il sorpasso: nuovo parziale di 8-0 chiuso dalla tripla di Sims che con 3’ da giocare porta gli ospiti avanti (57-60), ma nei possessi successivi la Novipiù non vede più il canestro. Goins, dopo aver pareggiato la gara con una tripla a 57” dal termine, mette quindi la firma sulla partita che chiude a sei la serie di vittorie consecutive di Martinoni e compagni.

Tabellini

2B Control Trapani – Novipiù Casale Monferrato 62-60 (25-12, 12-14, 17-16, 8-18)

2B Control Trapani: Kenneth Goins 14 (4/9, 2/3), Lamarshall Corbett 12 (3/7, 1/3), Gabriele Spizzichini 12 (3/4, 1/4), Alessandro Amici 10 (1/4, 2/7), Andrea Renzi 6 (0/2, 2/5), Marco Mollura 4 (2/2, 0/1), Curtis chinonso Nwohuocha 2 (1/1, 0/0), Federico Bonacini 2 (1/4, 0/2), Tommy Pianegonda NE, Salvatore Basciano NE, Marko Dosen NE, Alessandro Ceparano NE

Tiri liberi: 8 / 12 – Rimbalzi: 41 5 + 36 (Alessandro Amici 11) – Assist: 16 (Alessandro Amici 6)

Novipiù Casale Monferrato: Deshawn Sims 17 (4/15, 3/5), Alessandro Piazza 11 (1/2, 3/7), Gora Camara 10 (4/4, 0/0), Niccolò Martinoni 7 (2/7, 1/2), Simone Tomasini 7 (2/6, 1/3), Chris Roberts 3 (0/2, 1/6), Fabio Valentini 3 (0/2, 1/4), Davide Denegri 2 (1/4, 0/1), Luca Cesana 0 (0/1, 0/1), Leonardo Battistini 0 (0/1, 0/0), Leonardo Da Campo NE, Alessandro Sirchia NE

Tiri liberi: 2 / 5 – Rimbalzi: 41 12 + 29 (Deshawn Sims 14) – Assist: 13 (Niccolò Martinoni, Fabio Valentini 3)