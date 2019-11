Ligorna e Casale si dividono la posta: a Genova finisce 1-1

Genova (Ligorna 1 – Casale Fbc 1) – Buon punto per il Casale, sul sintetico di Genova, contro il Ligorna, squadra tra le più insidiose del girone dei Nerostellati.

A decidere l’1-1 finale, nel match valido per la 12° giornata di andata del campionato di serie D girone A, le reti di Marco Di Lernia, su calcio di rigore, pareggiato poco dopo da un colpo di testa di Gulli.

Pareggio, nel complesso, giusto per quanto visto in campo, con i monferrini rimasti in dieci alla mezz’ora del secondo tempo per il doppio giallo a Cintoi.

La cronaca.

Dopo una buona mezz’ora in cui non accade nulla di rilevante se non un tiro poco alto sopra la traversa ad opera di Di Cecco per il Ligorna, al 35’ il Casale passa in vantaggio grazie alla rete, su rigore, di Di Lernia, penalty assegnato ai piemontesi per fallo di mano in area di un difensore ligure.

Al 39’, però, i locali trovano subito il pari grazie al colpo di testa di Gulli sugli sviluppi di un corner.

Nella ripresa monferrini vicini al raddoppio con un gran tiro di Mair, ottima risposta di Bulgarelli.

Al 16′ ancora Casale, grossa occasione per Todisco che, di fronte a Bulgarelli, centra un clamoroso palo.

Al 22′ tiro di Coccolo che sfiora il palo.

Alla mezz’ora Casale in dieci per l’espulsione di Cintoi per doppia ammonizione.

Non succede, poi, nient’altro. Il match finisce 1-1 con il Casale che perde il primo posto, ora condiviso da Prato, Caronnese e Sanremese e scivola al quarto, assieme alla Fezzanese e al Fossano, quest’ultimo prossimo avversario dei monferrini, domenica prossima, al ‘Natal Palli’.

Ligorna: Bulgarelli; Danovaro, Di Cecco, Ferrante, Gallotti, Gnecchi, Zunino, Gulli, Kacorri, Mancini, Fasce. A disp.: Ventura, Bettella, Capotos, Gilardi, Moretti, Leone, Perrone, Vallerga, Corsini. All.: Monteforte.

Casale Fbc (4-2-3-1): Rovei; Bianco, Pinto, Cintoi, Villanova; Todisco, Di Lernia; Coccolo, Lamesta (8’st Vecchierelli),Mullici (19’st Brugni); Miello (1’st Mair). A disp.: Tarlev, Graziano, Brugni, Provera, Poesio, Cappai, Buglio A.. All.: Buglio F.

Arbitro: Mallardi di Bari.

Reti: 35’pt Di Lernia (C) rig.; 39’pt Gulli (L).

Ammoniti: –

Espulsi: Cintoi (C)

Recuperi: 1+5.