Maltempo: disagi in provincia di Alessandria, a Novi crollata una parte delle mura del castello

Alessandria – Il maltempo che si è abbattuto nell’Alessandrino nel corso di quest’ultimo fine settimana ha causato una serie di disagi.

Il più grave a Novi Ligure: a causa della forte pioggia notturna, stamane c’è stato il distacco di una porzione delle antiche mura di cinta, tra salita Bricchetta e piazza XX Settembre, sul lato del parco Castello.

Chiusa per alcune ore via Oneto, per dar modo ai mezzi di sgombero di liberare la carreggiata.

Secondo il vicesindaco di Novi, Diego Accili, il crollo sarebbe da attribuire alle radici degli alberi che nei decenni avrebbero indebolito il pezzo di muraglione crollato.

Disagi a Litta Parodi dove il rio Lovassina è esondato tagliando ancora una volta in due il paese. Problemi anche a Spinetta Marengo dove si sono verificati lievi allagamenti delle strade in particolare in via Levata e in via Quartieruzzi.

È caduta la neve, invece, tra le valli Curone, Borbera, Scrivia, Orba e Stura.

La nevicata più abbondante oggi si è registrata a Capanne di Marcarolo, con venti centimetri.