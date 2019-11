Promozione: l’Asca batte l’Ovadese, Arquatese e Valenzana Mado si dividono la posta, bene l’Acqui, la Gaviese pareggia fuori casa

Alessandria – Domenica di derby per le compagini alessandrine nel campionato di calcio Promozione girone D.

L’Asca ha vinto per 4-3 contro l’Ovadese Silvanese al termine di un match in cui è successo di tutto e con i Gialloblu che hanno terminato il match in nove.

Pareggio, invece, tra Arquatese e Valenzana Mado. Locali in vantaggio con Dinica, la Valenzana pareggia nel finale di gara grazie al rigore realizzato da Vera.

Vittoria per l’Acqui, in casa, contro il Trofarello. 2-1 il risultato finale con doppietta, per i termali, di Massaro.

Pareggio, infine, per la Gaviese in casa del Mirafiori. Gli ospiti aprono con Guido, subendo solo nella ripresa il recupero ad opera dei torinesi.