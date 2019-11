Sarà un idraulico il futuro presidente di Gestione Ambiente?

Tortona (Maria Ferrari) – Tra Voghera, Tortona e Novi, nel settore rifiuti, ne stano succedendo di tutti i colori. Sembra che i pubblici amministratori siano affetti da un disturbo della personalità per cui un giorno ne dicono una e il giorno dopo l’esatto contrario. È successo di recente, quando, dopo aver approvato la raccolta rifiuti porta a porta che privilegia la selezione della spazzatura propedeutica al suo riciclo, hanno deciso di fare un inceneritore – che chiamano termovalorizzatore per non spaventare la gente – che emetterà diossina e, visto che la nostra provincia ha il record delle discariche (una ogni circa 40.000 abitanti, quando la media nazionale è di una ogni 300.000), darà il colpo di grazia a tutti noi che ci abitiamo. Certo, non ci si deve meravigliare di questa decisione in quanto – e lo vogliamo scrivere a chiare lettere – tra Voghera e Novi la ‘Ndrangheta è presente in forze, e sappiamo benissimo che a certa gentaglia – che dovrebbe marcire in galera anziché riempirsi le tasche prima di riempire quelle di pennivendoli, politici e para…politici – non frega niente della salute dei cittadini. E allora ben vengano i comitati contrari al termovalorizzatore ai quali mettiamo fin da subito a disposizione il nostro quotidiano che è molto letto e fa male a chi ci vuole male. Ma non è finita poiché è di questi giorni la notizia che al posto di Ennio Negri del Pd, attuale presidente di Gestione Ambiente, la società di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani di proprietà di Acos (Comune di Novi Ligure) e Asmt (Asm Voghera e Comune di Tortona), andrà un certo Pierpaolo Pareti (ultimo a destra nella foto dopo il sempre allegro assessore Morreale e Chiodi, il sindaco leghista dalla cravatta rossa) che come unica credenziale – non me ne voglia il signor Pareti – ha quella di essere il coordinatore di Tortona di Forza Italia. Si tratta in verità di un idraulico tortonese, titolare d’un negozio di accessori per bagno e sanitari e, per i sindaci Chiodi e Cabella oltre ai responsabili di Asmt, ciò è sufficiente. E proprio quando la gente reclama competenza per i pubblici amministratori, i nipotini di Fernandel nominano un idraulico (con rispetto parlando per gli idraulici) a presiedere un ente di importanza capitale per la nostra salute come quello che si occupa di ambiente. È del tutto evidente – e non ditemi che noi di Alessandria Oggi siamo dei complottisti – che qui “gatta ci cova” perché, con tutto il bene che vogliamo al signor Pareti, è perlomeno bizzarra l’idea che un signore senza esperienza e competenza possa gestire un settore così delicato soprattutto in un momento in cui Cabella, Morreale e Chiodi, proprio sulla raccolta differenziata ne stanno combinando di tutti i colori rischiando di farci respirare l’aria peggiore e di farci pagare tasse salatissime per quanto riguarda la Tari.