Al Giardino Botanico di Alessandria tre piante dedicate ai tre Vigili del Fuoco scomparsi a Quargnento

Alessandria – Saranno intitolati a Marco Triches, Matteo Gastaldo e Antonio Candido, i tre pompieri morti a Quargnento, i tre alberi che saranno messi a dimora il 21 novembre nel Giardino Botanico “Dina Bellotti” di via Monteverde ad Alessandria.

L’evento, che si inserisce nell’ambito della “Giornata Nazionale degli Alberi”, vedrà la partecipazione anche della terza C del Liceo Scientifico Galilei e sarà preceduto, dalle 11, da una conferenza sull’importanza del verde in città.