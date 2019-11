In lutto il mondo dei motori: si è spento a 75 anni Luigi Termignoni, fondò a Predosa l’omonima azienda specializzata in impianti di scarico per le moto

Predosa – Il mondo dei motori è in lutto. Si è spento, nella notte fra il 17 e il 18 novembre, Luigi Termignoni (nella foto), mancato a 75 anni. Cinquant’anni anni fa fondò a Predosa l’omonima azienda, specializzata nella creazione di impianti di scarico per le moto, una realtà poi diventata negli anni emblema di qualità nel settore. Dieci anni fa Luigi Termignoni cedette la fabbrica, ma ne rimase comunque al vertice con la carica di presidente fino al 2015.

La Termignoni Spa ha collaborato con tantissime case motociclistiche ed è stata protagonista di grandissimi successi firmati Ducati, Honda, Kawasaki, Yamaha, MV Agusta, Montesa, Ossa e Beta. Le marmitte Termignoni hanno supportato i piloti in lizza nei campionati di MotoGP, Moto2, Superbike e non solo diventando un ‘must’ nel mondo delle corse e degli appassionati delle due ruote.

Luigi Termignoni aprì la sua prima officina e concessionaria Ducati, Honda e Kawasaki nel 1969.

Dalla fine degli anni ’80 ha conquistato ben 16 Mondiali Superbike, 10 Mondiali MotoGp, 2 Parigi Dakar e un Rally Raid World Championship.

All’inizio degli anni ’90, poi, arrivarono gli impianti di scarico in titanio.

Dal 2002 vanta numerose e proficue collaborazioni in MotoGP, Moto2, Moto3, SBK, SS, SSTK, MX, Enduro, Trial e Rally Raid con Ducati, Honda, Kawasaki, Yamaha, MV Agusta, Montesa, Ossa e Beta.