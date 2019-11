La Polizia sventa furto in una villetta a Castelceriolo grazie alla segnalazione dei cittadini e arresta due giovani ladri

Castelceriolo – Avevano preso di mira una villetta piuttosto isolata, nelle vicinanze di Castelceriolo, con l’intento di compiere un furto.

Ma non sono sfuggiti all’occhio vigile dei cittadini, coadiuvati dalle indagini della Squadra Mobile di Alessandria che ha eseguito un attento monitoraggio delle strade vicine all’abitazione.

Grazie alla collaborazione dei proprietari, la Polizia si è appostata per giorni anche dentro l’abitazione e mercoledì scorso le manette ai polsi sono scattate, al mattino, per Daniel Vasile Moldovan, rumeno di 20 anni, e il complice, il ventunenne ucraino Vasil Coval.

I due sono stati accerchiati dai poliziotti dopo che avevano rotto la serratura del cancello e tentato di forzare la porta del garage.

Moldovan è stato subito catturato, Coval è stato preso in un cascinale al termine di un inseguimento.

In seguito a perquisizione sull’auto usata dai due e nelle rispettive abitazioni, i poliziotti hanno trovato e sequestrato arnesi da scasso, tre mini-moto risultate rubate nel garage di uno degli arrestati, 1400 euro in contati chiusi in una cassaforte, la replica di una pistola semiautomatica, molto simile a quella usata dalle forze dell’ordine e una scacciacani, entrambe senza tappo rosso.

Dopo la convalida dell’arresto, Coval, già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, è stato sottoposto ai domiciliari.

Moldovan, incensurato, dovrà invece presentarsi tutti i giorni alla polizia giudiziaria.