Maltempo: previste forti piogge a partire da questa sera, domani scuole chiuse in diversi Comuni della provincia di Alessandria

Alessandria – Per il forte maltempo che, già da questa sera, inizierà ad interessare l’Alessandrino, in particolare le zone appenniniche, l’Arpa Piemonte ha diramato l’allerta arancione.

Le precipitazioni, forti, dovrebbero iniziare in serata e proseguire per l’intera giornata di domani.

Massima attenzione, dunque, negli spostamenti e nelle aree già colpite dall’alluvione di tre settimane fa.

Per la giornata di domani, inoltre, alcuni Comuni hanno disposto la chiusura delle scuole: Borghetto Borbera, Grondona, Rocchetta Ligure, Novi Ligure, Vignole Borbera, Serravalle Scrivia, Arquata Scrivia, Gavi, Stazzano, Cassano Spinola e Capriata d’Orba.

A Serravalle Scrivia è stata, inoltre, ordinata anche la sospensione del mercato settimanale.

Aggiornamento: il Comune di Alessandria ha disposto per domani, martedì 19 novembre, anche la chiusura della scuola media Alfieri in piazza Maino a Spinetta Marengo, potenzialmente interessata dalla piena del rio Lovassina.

Dalle otto di questa sera sarà aperto il Centro Operativo Misto per le attività di Protezione Civile e monitoraggio del territorio.