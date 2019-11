Quattro auto coinvolte in un incidente sulla A26 all’altezza di Mirabello Monferrato

Mirabello Monferrato – Incidente stradale, ieri sera intorno alle nove, sulla A26, tra l’allacciamento A21 Torino-Piacenza-Brescia e lo svincolo Casale Monferrato Sud nel territorio di Mirabello Monferrato.

Ad essere coinvolte, molto probabilmente a causa della pioggia, sono state quattro auto: una Renault Megane, una Toyota, una Jaguar e una Ford Fiesta.

Sul luogo del sinistro è intervenuta la Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco di Alessandria.

Sei le persone rimaste ferite, nessuno di loro, fortunatamente, è in gravi condizioni. Tutti sono stati trasportati in pronto soccorso, cinque in codice verde e uno in codice giallo.

Il traffico è stato rallentato per consentire la rimozione dei mezzi coinvolti.