Definitivamente assolto Molinari in Cassazione

Roma – L’onorevole Riccardo Molinari, alessandrino, capogruppo della Lega alla Camera e vice di Salvini, è stato assolto da ogni reato ieri sera in Cassazione nella VI sezione penale. Era stato condannato in Appello a 11 mesi nell’ambito del processo “Rimborsopoli” per un rimborso complessivo di circa 1200 euro. La vicenda aveva interessato molti politici in Regione Piemonte. Assolti anche Roberto Cota (condannato in appello a Torino a un anno e sette mesi di reclusione) Augusta Montaruli e Paolo Tiramani, oggi parlamentare della Lega (che è anche sindaco di Borgosesia). Lo scandalo “Rimborsopoli” della Regione Piemonte era scoppiato nel 2012, con presidente il leghista Roberto Cota. Grazie ai controlli incrociati delle Fiamme Gialle era emerso che esistevano incongruenze nei rimborsi dei politici, poiché riguardavano cene, pranzi, spese di rappresentanza, trasferte, alberghi e anche tosaerba, bigiotteria, campanacci per le mucche e molto altro che non aveva niente a che fare con l’attività di politico della Regione Piemonte.