Due aziende novesi, la Asi e la Lolaico, risucchiate nella crisi dell’Ex Ilva presto potrebbero smettere l’attività

Novi Ligure – Non ci sono solamente gli autotrasportatori a vivere la crisi dell’indotto all’Arcelor Mittal di Novi. I problemi, infatti, hanno investito, e stanno investendo, le aziende artigiane che praticamente vivono in simbiosi con l’ex Ilva.

Due, in particolare, le aziende novesi che dipendono dall’ex Ilva: la Asi, che si occupa di carpenteria meccanica, e la Lolaico impianti, che provvede alla manutenzione costante delle linee elettriche in tutto il gruppo e quindi non solo a Novi.

“Ma ci sono anche altre aziende artigiane che vengono chiamate solo in caso di piccoli interventi, ad esempio ai vetri, alle caldaie, per problemi idraulici e così via. La Lolaico ha in carico poco più di una cinquantina di dipendenti, 24–25 dei quali operano per l’ex Ilva a livello nazionale. A Novi sono fissi una decina di elettricisti, mentre un’altra quindicina è dislocata in missione tra Genova e Taranto. Entrambe le ditte sono rimaste ‘bruciate’ dall’Ilva a suo tempo e ancora attendono pagamenti arretrati, proprio come gli autotrasportatori” ha affermato Vito Minnino, presidente della Confartigianato del Novese.

Asi e Lolaico, al momento, stanno continuando a lavorare ma per quanto?

“So che Asi vorrebbe smettere subito e probabilmente lo farà prestissimo, mentre Lolaico non può farlo in tempi brevi essendo strutturata in larga parte sull’Ilva. Noi artigiani non abbiamo una cassa integrazione come gli operai e le nostre piccole aziende, se non riceveranno il dovuto, si ritroveranno in gravissima crisi economica” afferma ancora Minnino.

Intanto, come detto in apertura, prosegue l’astensione degli autotrasportatori. La speranza è che possa accadere qualcosa di positivo a Roma ma la fiducia in questo non pare essere molta .

“Non attueremo ancora i blocchi come avvenne tra fine 2014 e inizio 2015, perché sappiamo che nessuno farà carichi all’ex Ilva. Però, se qualcuno volesse ‘sciacallare’, organizzeremo picchetti davanti ai cancelli. La situazione è più grave di 5 anni fa, quando perlomeno avevamo nei commissari un interlocutore. Ora non abbiamo più nessuno, perché ArcelorMittal non risponde nemmeno al governo. Figuriamoci se vuole farlo con noi” ha affermato senza mezzi termini il segretario regionale e provinciale della Fai, l’associazione degli autotrasportatori, Giorgio Guaraglia.