Due eventi “Puntoacapo” all’interno della Torre di Carta

Novi Ligure – Sabato 23 novembre alle ore 21,00 (presso il Museo dei Campionissimi) si parlerà di Percorsi in Valle. Letteratura ed ecoturismo per far rivivere i luoghi. Mauro Ferrari presenterà lo splendido romanzo di Gianluigi Mignacco, Il Commiato e Cristina Daglio (Editore) dialogherà con Irene Zembo di BorberAmbiente.

Domenica 23, alle ore 19,00, sempre al Museo, Eccellenze del palato: ottimo vino con ottimi versi: lettura dei poeti Mauro Ferrari, Raffaele Floris, Enrico Marià, Cristina Raddavero ed Emanuele Spano con degustazione del Timorasso della Val Borbera.