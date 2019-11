Ex Ilva, Vercellotti (FI): giunta Cirio solleciterà il governo a riparare alle sue azioni da Repubblica delle Banane. In campo non solo per i lavoratori diretti ma anche per gli indiretti, come quelli della Sanac di Gattinara

“Oggi, grazie alla interrogazione che ho discusso in Aula, la Giunta Cirio e il suo assessore al Lavoro hanno assunto l’impegno di attivarsi nei confronti del Governo nazionale per chiedere la reintroduzione dello scudo penale a difesa del lavoro e della dignità di migliaia di famiglie piemontesi. L’Italia in questa vicenda si è comportata come una Repubblica delle Banane: prima si fa una gara dove vince una ditta straniera, poi si inserisce una immunità penale per evitare che il soggetto debba assumersi le grane legali create da chi l’ha preceduta e quindi, a distanza di un anno, verso alcuni rallentamenti nell’attuazione del piano industriale – invece di fermarsi a trattare – offre l’alibi per il disimpegno degli acquirenti revocando quello stesso scudo penale. Siamo di fronte ad una ingenuità disarmante che però non devono pagare i lavoratori Italiani, in particolare quelli piemontesi degli stabilimenti Ex Ilva e quelli dell’indotto, in particolare ad esempio gli oltre cento lavoratori della Sanac di Gattinara, una impresa che vive per il 90% delle commesse Ex Ilva e sulla quale c’erano degli accordi per essere rilevata. Recuperare l’autogol del Governo Conte sarà dura ma la Regione deve recitare un ruolo attivo per venire incontro agli oltre 10mila lavoratori della filiera siderurgica piemontese che attendono che la politica batta un colpo a loro tutela”. Ad affermarlo il consigliere regionale di Forza Italia in Piemonte Carlo Riva Vercellotti.