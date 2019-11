Incastrata e catturata per un tatuaggio molto particolare che aveva su una guancia

Alessandria – Aveva tentato una rapina in un centro estetico in via Trotti ma a tradirla e farla catturare dai Carabinieri è stato il tatuaggio a forma di lacrima sulla guancia.

Un particolare non da poco che ha permesso ai militari di Alessandria di catturare una donna di 41 anni, responsabile del tentato furto.

Il fatto era accaduto venerdì scorso: i Carabinieri erano intervenuti raccogliendo la testimonianza di una signora, aggredita mentre stava pagando alla cassa. La donna l’aveva afferrata per i capelli per poi strattonarla per cercare di toglierle il portafogli ma alla fine aveva dovuto desistere ed era fuggita.

Nella fuga la rapinatrice si era liberata di un telefono cellulare, rubato poco prima alla Clinica Salus e sempre nella stessa clinica, ma in un’altra stanza, la donna si era impossessata di un borsello con all’interno degli oggetti personali.

Grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, e al tatuaggio a forma di lacrima che aveva su una guancia la rapinatrice, i Carabinieri sono riusciti a catturare la donna, scovata in una casa dove era in atto una lite tra lei e il suo compagno.

Le sono stati contestati i due furti alla Salus e la tentata rapina nel centro estetico. Messa alle strette, la donna ha ammesso le sue responsabilità.