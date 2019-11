Maltempo in Piemonte: nessuna criticità nella notte

Torino (da Regione Piemonte) – I fenomeni piovosi e nevosi della notte appena trascorsa non hanno determinato particolari criticità sul territorio. Le precipitazioni si sono concentrate nell’Alessandrino, Astigiano e Cuneese, provocando un lieve innalzamento dei corsi d’acqua, senza però che nessuno di questi superasse il livello di attenzione.

Dalla mezzanotte di ieri, in via precauzionale, la Prefettura di Alessandria ha attivato 9 Comitati operativi misti (Com): Alessandria, Castelnuovo Scrivia, Tortona, Novi Ligure, Arquata Scrivia, Bosio, Ovada, Acqui Terme e Castellazzo Bormida. Sempre nell’Alessandrino oggi risultano chiuse le scuole di 32 Comuni, più la scuola media di Spinetta Marengo ad Alessandria.

Nell’Astigiano è aperto il Comitato operativo comunale (Coc) di Bubbio, mentre nel Cuneese quelli di Santo Stefano Belbo, Mombarcaro, Benevello e Borgomale.

Sul fronte della viabilità, Anas segnala la chiusura del Colle della Maddalena e limitazioni al traffico pesante al Colle del Monginevro e sulla strada 33 del Sempione. Per il resto si registra qualche chiusura di strada secondaria, dovuta a smottamenti o allagamenti localizzati.

La Sala operativa regionale è aperta da questa mattina alle 6 e continuerà a monitorare la situazione fino ad esaurimento dell’evento.

Si invitano i cittadini ad adottare le buone pratiche di autoprotezione:

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/protezione-civile-difesa-suolo-opere-pubbliche/protezione-civile/allertamento-monitoraggio/cosa-fare-caso-allerta-forti-temporali

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/protezione-civile-difesa-suolo-opere-pubbliche/protezione-civile/allertamento-monitoraggio/cosa-fare-caso-allerta-alluvione

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/protezione-civile-difesa-suolo-opere-pubbliche/protezione-civile/allertamento-monitoraggio/cosa-fare-caso-allerta-neve

e seguire l’evoluzione del maltempo sui siti

http://www.arpa.piemonte.it/bollettini/elenco-bollettini

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/protezione-civile-difesa-suolo-opere-pubbliche/protezione-civile

sui canali social

@ProCivPiemonte

@regionepiemonte

@PiemonteInforma

Per informazioni sulla viabilità:

@VAIstradeanas

@fsnews_it

@5Tlive

@GTT_Torino