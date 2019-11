Maltempo Piemonte: in miglioramento le condizioni meteo

Le previsioni emesse dal Centro funzionale di Arpa Piemonte evidenziano la continuazione nel pomeriggio di un maltempo diffuso, con precipitazione moderate, più intense su Astigiano e Alessandrino, che perdureranno fino alle prime ore di domani, dopo le quali è atteso un miglioramento delle condizioni meteo.

Permane l’allerta gialla per la possibilità di fenomeni localizzati lungo i corsi d’acqua secondari dei bacini del Belbo, del Bormida e dello Scrivia.

Il sistema di protezione civile sta lavorando per monitorare e mettere in sicurezza il territorio. La sala operativa della Regione Piemonte è aperta e coordina le attività.