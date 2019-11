Prolungata la cassa integrazione ai dipendenti della Ppg di Felizzano

Felizzano – È stato aumentato, decisione presa nel corso degli ultimi confronti, il periodo di cassa integrazione straordinaria per tutti i 42 dipendenti a rischio della Ppg di Felizzano che, come annunciato, chiuderà nel 2020.

Nel frattempo i contatti tra l’azienda e i sindacati Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil proseguono e paiono più concrete le possibilità di una ricollocazione nello stabilimento Ppg di Quattordio per poco meno della metà dei lavoratori.

Altro fattore importante sarà quello di verificare la disponibilità di trasferimento a Milano e a Bologna di qualche altro dipendente. In questo caso sarebbero coinvolte alcune unità, a fronte di un incentivo economico, previsto anche per chi decidesse volontariamente di cercare un’altra soluzione.

Per la ricollocazione dei dipendenti è stata anche chiamata una azienda specializzata.

I sindacati, a questo punto, sottoporranno ai lavoratori tutte le eventualità e i possibili scenari futuri per poi tornare a confrontarsi con la proprietà.