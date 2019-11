Ridotti gli esuberi alla Solvay di Spinetta Marengo

Spinetta Marengo – Saranno ridotti di qualche numero i possibili esuberi alla Solvay di Spinetta Marengo. Non più 28 licenziamenti, dunque, e, come specificato recentemente, “soluzioni condivise per minimizzare l’impatto, favorendo il turnover”.

Nessun licenziamento coatto, quindi, ma solo su base volontaria. Da considerare anche alcuni casi di dipendenti prossimi alla pensione il cui iter potrebbe essere velocizzato.

Nei prossimi giorni sindacati e azienda torneranno a confrontarsi.