Bertram Derthona riceve Trapani, trasferta per la Novipiù Casale

Alessandria – Si gioca oggi il turno infrasettimanale del campionato di basket Serie A2. Per le alessandrine un impegno casalingo e uno esterno.

In casa giocherà Bertram Derthona. I leoni riceveranno la visita di 2B Control Trapani. Palla a due alle 20.30. Sarà una sfida tra ex visto che Tavernelli e Pullazi hanno vestito la maglia granata mentre Spizzichini giocava a Tortona lo scorso anno.

In trasferta la Novipiù Casale. I monferrini se la vedranno, in Sicilia, con Orlandina Capo d’Orlando. Tra i siciliani mancherà Matteo Laganà.