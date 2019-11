Crisi ex-Ilva: da Vito Mininno presidente di Confartigianato zona di Novi Ligure

Ritengo opportuno rettificare quanto riportato nell’articolo pubblicato il 19 cm sul quotidiano on line Alessandria Oggi, a cui non ho rilasciato alcuna intervista diretta, precisando che lo stesso ha fornito una interpretazione non corretta del contenuto delle mie dichiarazioni, pubblicate su La Stampa lo stesso giorno. Tengo a precisare che le due aziende citate nell’articolo, Asi e Lolaico, pur vantando ingenti crediti non ancora onorati da parte di Arcelor Mittal, non sono assolutamente a rischio di chiusura, come invece si potrebbe supporre dalla lettura dell’intervista.

Mi dissocio pertanto da questa interpretazione fuorviante, che non corrisponde al senso delle mie dichiarazioni rese in occasione dell’intervista.

Distinti saluti

Vito Mininno