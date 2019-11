Anziana aggredita e scippata della borsetta in via Marchino a Casale

Casale Monferrato – Ancora un episodio di scippo, sempre ai danni di una signora anziana, a Casale Monferrato, dopo quello avvenuto al cimitero il 12 novembre.

L’altra sera intorno alle otto, in via Marchino, una donna di 71 anni è stata aggredita da due giovani che le hanno rubato la borsa, dandosi subito alla fuga.

Secondo quanto raccontato agli inquirenti dalla vittima, la donna aveva parcheggiato l’auto nel garage a due passi dalla porta del condominio in cui abita, in via Marchino. Stava infilando la chiave nella toppa per aprire la porta che dà accesso alle scale, quando ha visto due giovani sul marciapiede che venivano verso di lei. Prima l’hanno spintonata, poi le hanno strappato la borsa dal braccio, dandosi alla fuga.

La donna si è subito messa a urlare tanto che i ladri, probabilmente intimoriti dalle precise indicazioni che la signora stava dando, hanno lasciato la borsetta per terra, trovata con tutto il suo contenuto in via Candiani D’Olivola.

Sul luogo dello scippo sono subito sopraggiunti i Carabinieri, al comando del capitano Christian Tapparo, che hanno poi accompagnato la signora all’ospedale. La donna è stata ricoverata al Pronto Soccorso in codice verde con alcune escoriazioni e dolori alla spalla e al braccio con una prognosi di qualche giorno.

Per risalire ai responsabili i Carabinieri stanno visionando le immagini delle telecamere.