Donna uccisa in casa nel Novarese, fermato il marito

Novara (Ansa) – Una donna di 39 anni è stata uccisa nella sua abitazione a Trecate, in provincia di Novara.

L’allarme al 118 ha fatto scattare i soccorsi, ma i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sul posto indagano i carabinieri.

E’ il secondo delitto in poche settimane a Trecate: lo scorso 2 novembre Rosario Saporito uccise il fratello Daniele e si è costituito dopo alcune ore di fuga ai carabinieri. Nella notte tra lunedì e martedì, invece, una donna è stata accoltellata alla gola a scopo di rapina a Cuneo.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri a commettere il delitto di Trecate è stato il marito della donna, che è stato fermato. L’uomo l’ha colpita con diverse coltellate al culmine di un litigio, nella loro abitazione. “Ho trovato mia moglie priva di vita”, ha detto questa mattina al 118, ma quando i carabinieri sono arrivati in via Sanzio si è consegnato senza opporre resistenza.