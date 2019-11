È probabile una soluzione alla crisi ex Ilva

di Andrea Guenna – Mentre continua la trattativa fra governo e Arcelor Mittal giunta a più miti consigli, sembra scongiurata l’ipotesi paventata dai commissari di una possibile estinzione della siderurgia italiana essendo caduta l’ipotesi che si riconsegnino le chiavi degli stabilimenti il prossimo 4 dicembre.

E se da una parte Giuseppe Conte incontrerà i proprietari di ArcelorMittal, dall’altra l’invito del presidente del Tribunale civile di Milano a non chiudere la prima fornace è stato accolto favorevolmente.

Tutto a posto quindi? Non proprio perché la trattativa è ancora agli inizi per cui non ci è dato sapere quali possano essere gli sbocchi della situazione. Intanto l’azienda ha comunicato ai sindacati di aver ripreso gli ordini mentre è notizia certa il pagamento delle prime fatture alle ditte dell’appalto da due giorni in presidio davanti alle portinerie per chiedere il pagamento di crediti per oltre 5 milioni di euro.

Resta il nodo dei cinquemila dipendenti in esubero, ma lo stesso premier Giuseppe Conte si è impegnato a trattare per la loro salvaguardia.

Anche a Novi Ligure c’è qualche apprensione per il fatto che lo stabilimento ex Ilva dipende in toto da quello di Taranto. Ieri abbiamo pubblicato un articolo che paventava il rischio di una crisi dell’indotto per cui un paio di aziende ci hanno chiesto una rettifica che noi abbiamo pubblicato subito, mentre abbiamo provveduto a rimodulare il titolo che, secondo loro, comprometteva l’immagine aziendale.

Tutto ciò accade per una situazione molto complessa di cui noi non siamo certo responsabili ma solamente testimoni, e se talvolta scriviamo ciò che può dispiacere a qualcuno, per quanto possibile rimediamo, come abbiamo fatto anche stavolta.