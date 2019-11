Gioco d’azzardo: scoperti a Casale tre locali non in regola, sanzioni per 30.000 euro

Casale Monferrato – In seguito a controlli effettuati dalla Polizia Locale, all’interno di tre locali di Casale sono stati scoperti apparecchi elettronici non in regola con le recenti disposizioni che ne limitano la presenza in luoghi troppo a ridosso di scuole o punti di aggregazione giovanile.

Gli accertamenti hanno prodotto sanzioni pari a 30.000 euro oltre alla chiusura degli apparecchi con sigilli per impedirne l’utilizzo.

Con l’azione di controllo della Polizia Locale prosegue l’attività di contrasto al fenomeno della ludopatia, patologia che provoca gravi danni sociali ed economici alle persone ed alle loro famiglie.

L’operazione si inserisce nell’ambito delle verifiche del rispetto della legge regionale n. 9/2016, controllo di attività commerciali cittadine e principalmente sale giochi e tabaccherie, che prevede successivi step di adeguamento con termine ultimo nel 2021.