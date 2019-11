Nuovo look per via Dossena: via i vasoni colorati stile Mondrian e riapertura al traffico delle auto

Alessandria – Via Dossena riapre al traffico auto, pur mantenendo comunque spazio dedicato a ciclisti e pedoni.

Il progetto, a firma dell’architetto Emanuele Gatti, prevederà un totale cambio di look. In primis spariranno gli arredi colorati, stile Mondrian, che lasceranno spazio a transenne, paletti, cestini, rastrelliere per bici e fioriere in cemento con piante arbustive con cortecce decorative di fioritura rosacea tardiva.

Costo complessivo dell’opera 135.000 euro, lavoro già inserito nel piano triennale delle opere pubbliche, per l’anno 2021, con i fondi del Decreto Crescita.

Dunque via Dossena riaperta al traffico ma, secondo quanto spiegato dal progettista, in transito veicolare lento, con qualche posto auto per il carico e scarico e due parcheggi per persone con disabilità dalla parte di piazza Santo Stefano. Paletti e rastrelliere delimiteranno le due corsie laterali riservate a pedoni e bici.

Modificato anche l’ingresso da corso Monferrato: lo spartitraffico sarà ampliato per permettere una maggiore visibilità di persone e biciclette.

Il progetto, però, non è esecutivo. O almeno non ancora. Potrebbe, infatti, subire delle modifiche anche in vista di altre due operazioni: quella su piazza Gobetti e quella sul collegamento con il ponte Meier verso la Cittadella.