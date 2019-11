Parcheggi, 30 minuti gratis in città per la sosta. Giannetto: “Un incentivo al commercio”

Acqui Terme – Sosta gratuita per trenta minuti negli stalli blu di tutta la città. Per tutti i sabati, a partire dal 23 novembre fino al 28 dicembre 2019, sarà possibile usufruire di mezz’ora gratuita in tutte le aree di sosta della città, tranne nelle aree di piazza Matteotti, piazza Orto San Pietro e via Malacarne, dove sono presenti già delle tariffe agevolate.

Una mezzora effettiva che sarà corrisposta con l’attivazione del parcometro mediante l’acquisto di un ticket di almeno mezz’ora, pertanto pagando 0,50 centesimi si potrà parcheggiare per un’intera ora. La tariffa agevolata sarà attiva in tutte le aree di sosta dove sono presenti dei parcometri a partire dalle ore 08.00 alle ore 19.30 dei giorni 23 e 30 novembre e dei giorni 7, 14, 21 e 28 dicembre.

Un provvedimento preso per agevolare a livello locale il commercio a dettaglio, cercando di favorire soluzioni pratiche destinate a invogliare le persone a fruire dell’offerta commerciale dei negozi, ad agevolare gli acquisti e le commissioni veloci.

“Non è una pratica nuova in città – conclude l’assessore Maurizio Giannetto – si tratta di garantire 30 minuti di sosta gratis per chi vuole fare acquisti, promuovendo la vitalità del centro, dei servizi e dell’attività commerciale. Con questa azione cerchiamo d’incentivare una più ampia accessibilità e fruibilità del centro storico costituendo un contributo concreto al commercio acquese”.