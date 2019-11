Posticipo della ‘Giornata dell’Albero’

Per le avverse condizioni meteorologiche di questi giorni e a seguito dell’impossibilità di mettere a dimora le piante come precedentemente comunicato, tutti gli eventi previsti in occasione della ‘Giornata dell’Albero’ in programma domani, giovedì 21 novembre, saranno rinviati a giovedì 28 novembre con il medesimo programma.

Anche l’evento previsto il 26 novembre, alle 10.30 alla scuola Ferrero – Sabin nell’ambito del quale doveva essere messo a dimora un Liquidambar, sarà spostato al 28 novembre con il medesimo orario.

Prenderà avvio regolarmente, invece, il ‘Poe Tree Marengo’.