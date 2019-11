Servizi pulizia e sicurezza nelle scuole, Senatore Berutti: “l’internalizzazione è una follia. Doveroso bloccarla”

Roma – “In base a quanto previsto dalla legge di bilancio dello scorso anno, con il primo gennaio 2020 i servizi di pulizia e sicurezza nelle scuole verranno internalizzati. È una follia che avrà conseguenze pesantemente negative sui lavoratori, le imprese, il bilancio dello Stato e la qualità del lavoro svolto, visto che non ci sarà più nessuna spinta concorrenziale a lavorare bene”. Lo dichiara in una nota il Senatore Massimo Berutti commentando gli emendamenti, di cui è primo firmatario, volti a bloccare con la nuova legge di bilancio l’imminente internalizzazione dei servizi di pulizia e sicurezza nelle scuole prevista dal primo gennaio 2020. “È doveroso – prosegue Berutti – intervenire per bloccare questa follia statalista voluta dall’ex Ministro dello sviluppo economico, che ha tentato per l’ennesima volta di avvantaggiarsi di politiche assistenzialiste anziché sostenere le forze imprenditoriali, che sono la spina dorsale del Paese”.