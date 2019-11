Light of My Life

È un film di genere drammatico del 2019, diretto da Casey Affleck, con Casey Affleck e Anna Pniowsky. Uscita al cinema il 21 novembre 2019. Durata 119 minuti. Distribuito da Notorious Pictures.

Il film, diretto ed interpretato da Casey Affleck, è un dramma post-apocalittico che segue la storia di un padre (Casey Affleck) che cerca di proteggere la sua giovane figlia di undici anni, Rag (Anna Pniowsky). Siamo in un mondo dove una misteriosa malattia ha ucciso la maggior parte delle donne, sterminando quasi del tutto la popolazione femminile, e reso brutali e senza scrupoli gli altri esseri umani uomini sopravvissuti.

Rag e suo padre cercano di sopravvivere, nascondendosi tra i boschi del Midwest e da occhi umani. Qui tra sterpaglie e folti alberi, la ragazza vive dei frutti della Terra e impara dal genitore i fondamenti dell’etica e della storia, tenendo allenata la sua memoria. Costretta a fingersi un ragazzo ogni volta che incontra altri esseri umani uomini, la piccola riceve anche lezioni paterne di moralità, anche per ricordarle che, a discapito degli eventi e dei travestitemi, sta crescendo come una giovane donna, proprio come la defunta madre (Elisabeth Moss). Nonostante le precauzioni e gli accorgimenti presi, un incontro casuale fa cedere un mattone di quel muro di sicurezza costruito tra loro e quel mondo totalmente privo di logica, mettendo in serio rischio la vita della ragazza…

Data di uscita:21 novembre 2019

Genere: Drammatico

Anno: 2019

Regia: Casey Affleck

Attori: Casey Affleck, Anna Pniowsky, Tom Bower, Elisabeth Moss, Hrothgar Mathews, Timothy Webber, Michael Ching, Thelonius Serrell-Freed, Jesse James Pierce, Dee Jay Jackson

Paese: USA

Durata: 119 min

Distribuzione: Notorious Pictures

Sceneggiatura: Casey Affleck

Fotografia: Adam Arkapaw

Montaggio: Dody Dorn, Christopher Tellefsen

Musiche: Daniel Hart

Produzione: Black Bear Pictures, Sea Change Media