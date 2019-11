Maltempo: da venerdì sarà di nuovo allerta gialla nell’Alessandrino

Alessandria – Ancora maltempo in Piemonte e, dunque, anche nell’Alessandrino. Venerdì, per l’arrivo di una “profonda saccatura di origine atlantica”, come spiegato da Arpa, torneranno le precipitazioni e l’allerta, su Acquese, Novese, Tortonese e Alessandrino, tornerà gialla.

Sul versante appenninico previste già da oggi pomeriggio precipitazioni localmente intense fino alle prime ore di venerdì mattina.

Nel week end ancora maltempo in quasi tutta la regione.

Previste anche nevicate sull’arco alpino con la quota neve che si attesterà sui 1000-1200 metri sulle Alpi e 1300 sull’Appennino fino al pomeriggio di venerdì, quando è previsto un rialzo delle temperature.

Sabato lo zero termico si attesterà a 2000-2100 metri e il limite delle nevicate è previsto sempre sopra i 1300 metri.