Novipiù Casale espugna il parquet di Capo d’Orlando, bene anche Bertram Derthona in casa contro Trapani

Casale Monferrato/Tortona – Turno infrasettimanale positivo per le compagini di basket della provincia di Alessandria impegnate nel campionato di serie A2.

La Novipiù Casale, in trasferta a Capo d’Orlando, si è imposta 77-68 contro i siciliani. Sugli scudi, per i rossoblu, Sims e Martinoni: doppia doppia per l’americano con 26 punti e 13 rimbalzi e doppia doppia anche per l’italiano, con 17 punti e 12 rimbalzi. Per i monferrini è arrivata così la settima vittoria stagionale che vale la conferma in testa alla classifica.

Gioisce anche Bertram Derthona. I leoni tortonesi, al PalaOltrepo di Voghera, hanno avuto la meglio su 2B Control Trapani 76-72.

Decisiva, a fil di sirena, la stoppata di Grazulis che ha chiuso ogni varco al tentativo di Bonacini.

Per i bianconeri cinque i giocatori che hanno chiuso in doppia cifra: Gaines a 19, Mascolo e Grazulis a 13, Formenti e Pullazi a 11.