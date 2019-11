Sabato ad Alba la Regione Piemonte ricorda l’alluvione del 1994: riconoscimento alla memoria dell’allora sindaco di Alessandria Francesca Calvo

Alba – La Regione Piemonte, sabato 23 novembre al Teatro Sociale Busca di Alba, ricorderà l’alluvione del 1994.

Per Alessandria sarà ricordata il sindaco Francesca Calvo e a ritirare il riconoscimento sarà presente il figlio, Davide Buzzi Langhi, vice sindaco del capoluogo.

Tra gli ospiti anche Roberto Maroni, allora ministro dell’Interno, e Silvio Berlusconi, presidente del Consiglio dei Ministri nel 1994, oltre ai sindaci coinvolti in quella tragedia, i volontari e le istituzioni.

Il programma nel dettaglio:

10,00 – Saluti istituzionali

Carlo Bo, sindaco della Città di Alba

Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte

Stefano Allasia, presidente del Consiglio regionale del Piemonte

Il Piemonte ringrazia i protagonisti della ricostruzione

10,30 – I Sindaci dell’alluvione

Enzo Demaria, sindaco della Città di Alba 1994

Francesca Calvo, sindaco della Città di Alessandria 1994

(Ritirerà il riconoscimento alla memoria il figlio Davide Buzzi Langhi, vice sindaco di Alessandria)

Oscar Bielli, sindaco della Città di Canelli 1994

Francesco Lacelli, sindaco della Città di Chivasso 1994

Pier Angelo Pitto, sindaco della Città di Varallo Sesia 1994

11,00 – I Presidenti della Regione Piemonte e delle Province

Gian Paolo Brizio, presidente della Regione Piemonte 1994

(Ritirerà il riconoscimento alla memoria il figlio Francesco Brizio)

Enzo Ghigo, presidente della Regione Piemonte 1995

Massimo Bianchi, presidente della Provincia di Alessandria 1994

Luciano Grasso, presidente della Provincia di Asti 1994

Giovanni Quaglia, presidente della Provincia di Cuneo 1994

Sergio Luigi Ricca, presidente della Provincia di Torino 1994

Gilberto Valeri, presidente della Provincia di Vercelli 1994

11,30 – L’intervento del Governo e il sistema dei soccorsi

Colloquio con Roberto Maroni, ministro dell’Interno 1994

11.45 – Il Piemonte ringrazia i volontari del soccorso:

Protezione Civile, ANA Associazione Nazionale Alpini, ANB Associazione Nazionale Bersaglieri, ANC Associazione Nazionale Carabinieri, Associazione Nazionale Genieri e Trasmettitori, Corpo

Nazionale dei Vigili del Fuoco, AIB Anti Incendi Boschivi, CNSAS Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, ANPAS Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, CRI Croce Rossa

Italiana, 118 Soccorso Sanitario, Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia.

Interviene Marco Gabusi, assessore alla Protezione Civile della Regione Piemonte

12,15 – La Grande alluvione nella testimonianza dell’on. Silvio Berlusconi

Silvio Berlusconi, presidente del Consiglio dei Ministri nel 1994, ripercorre i giorni dell’emergenza in Piemonte e l’impegno per la ricostruzione in Italia

Presenta:

Daniela Sodano, caporedattore centrale Tgr Rai e inviata nei giorni dell’alluvione

Con la partecipazione di:

Gian Mario Ricciardi, già responsabile Tgr Rai Piemonte e inviato nei giorni dell’alluvione.