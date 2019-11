Schianto sulla bretella A26-A7: camionista perde la vita

Novi Ligure – Tragico incidente, ieri sera intorno alle dieci e mezza, sulla bretella A26-A7 tra il casello di Novi e il bivio, in direzione Milano.

Per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polstrada di Ovada, un tir è finito contro un autoarticolato in sosta poco dopo l’area Marengo. Un impatto molto violento che non ha lasciato scampo al camionista, un sessantatreenne che abitava in provincia di Bergamo.

L’alto autista, che si trovava nel mezzo in sosta, rimasto ferito in modo non grave, è stato portato in codice giallo all’ospedale di Alessandria.

Sul posto, oltre alla Polizia Stradale di Ovada, anche il 118 e i Vigili del Fuoco che hanno lavorato fino all’una insieme alle forze dell’ordine.