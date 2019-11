Scontro sulla A26 tra un mezzo pesante ed un furgone

Felizzano – Altro incidente stradale, dopo quello di ieri sera, sulle autostrade dell’Alessandrino. Intorno alle due di oggi pomeriggio, per cause ancora in corso di accertamento, sulla A21 tra lo svincolo dell’A26 e Felizzano, poco dopo Alessandria Ovest in direzione Torino, un mezzo pesante e un furgone si sono tamponati finendo, poi, entrambi fuori strada.

Nell’impatto l’autoarticolato ha perso parte del carico che si è riversato sulla corsia di emergenza e la prima corsia.

L’incidente ha causato code di circa due chilometri in direzione Torino. Sul posto Polizia Stradale e Vigili del Fuoco.