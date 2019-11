Tutto pronto per la nuova edizione di Acqui & Sapori

Acqui Terme – Sabato 23 novembre alle ore 10.00, presso il Centro Congressi, si terrà l’inaugurazione dell’edizione 2019 di Acqui & Sapori, in programma fino a domenica 24 novembre ad Acqui Terme.

Dopo il convegno “Robiola di Roccaverano D.O.P. – dalla molecola alla tavola”, che si terrà venerdì 22 novembre alle ore 17.00 presso Palazzo Robellini, in piazza Levi, pensato per raccontare le peculiarità di questo prodotto locale impostosi sul mercato nazionale, si entrerà nel vivo della kermesse organizzata dal Comune di Acqui Terme con il patrocinio della Regione Piemonte, che per due giorni porterà in città show cooking, degustazioni vini, spettacoli, esibizioni di danza e laboratori didattici, oltre all’esposizione di prodotti locali.

Ingresso gratuito per tutta la durata della manifestazione, saranno offerti anche numerosi servizi, tra cui il coloratissimo Trenino Turistico che collegherà piazza Italia al Centro Congressi.

Le aree espositive saranno aperte dalle ore 10.00 alle ore 23.00 della giornata del 23 novembre e dalle ore 10.00 alle ore 20.00 nella giornata di domenica 24 novembre.

Acqui Terme si trasformerà in una importante vetrina del gusto, dando il via a un’edizione completamente rinnovata di Acqui & Sapori. Occhi puntati sulla Robiola di Roccaverano, prodotto d’eccellenza del territorio del Monferrato, che avrà un’area espositiva dedicata. Non mancherà la celebrazione del tartufo e del mondo enogastronomico acquese, che saranno al centro di un ricchissimo programma di eventi.

Oltre ai numerosi stand presenti presso il Centro Congressi, sarà possibile seguire la Box Gastronomica con lo chef Maurizio Rosazza Prin, medaglia d’argento alla seconda edizione di Masterchef Italia, in cui sarà possibile ricevere suggerimenti per gustose ricette da preparare nelle proprie case. Al Centro Congressi, inoltre, non mancheranno le degustazioni sensoriali della Robiola di Roccaverano Dop, accompagnate con gli ottimi vini del Monferrato e la Barbera.

Novità di quest’anno saranno le numerose esibizioni ed esercitazioni sportive, che permetteranno di entrare in contatto con il mondo dell’enogastronomia, tenendo a mente l’importanza della cultura del benessere e della salute. Sabato 23 novembre alle ore 21.00 è atteso lo show cabaret di Daniele Raco, monologhista di Zelig, stand up comedian duro e puro che racconta i dilemmi della vita dell’uomo, con i suoi eccessi e i suoi momenti di pace interiore.

Acqui & Sapori si conferma la più importante manifestazione del territorio del Monferrato legata al tartufo, in cui intrattenimenti, spettacoli, gare e prodotti enogastronomici trovano la coniugazione perfetta per le famiglie e gli appassionati.

L’evento è patrocinato dalla Regione Piemonte. Si ringrazia il Consorzio della Robiola di Roccaverano Dop, Generali Italia S.p.A. – Agenzia Generale di Acqui Terme, Fondazione per l’infanzia Donald McDonald, Centro Nazionale Studi Tartufo, Associazione Liberi Tartufai di Alessandria, Associazione Tartufai del Monferrato, Cascina Bavino, Scuola Primaria di Spigno Monferrato, Langamylove.