Ancora maltempo sulla provincia di Alessandria: sabato allerta arancione in gran parte del territorio

Alessandria – Il maltempo pare davvero non avere fine e il week end che sta per iniziare sarà caratterizzato da molte piogge, soprattutto nel Nordovest e dunque anche nell’Alessandrino.

Già da questa sera le condizioni meteo peggioreranno mentre sabato l’allerta passerà da gialla ad arancione in gran parte della provincia.

Possibile, dunque, che il maltempo, concentrato in particolare sul settore appenninico, porti con sé allagamenti e frane.