Annullata la multa e restituita la patente al campione di automobilismo Dindo Capello

Alessandria – Sospiro di sollievo per l’asso delle quattro ruote Rinaldo “Dindo” Capello (nella foto). Il giudice di pace ha, infatti, riconosciuto il suo ricorso contro una multa dello scorso ottobre, che aveva portato al ritiro della patente. Quest’ultima è stata, così, restituita e la multa annullata.

La segnalazione gli era stata fatta sulla tangenziale di Alessandria ed era sempre contestata pubblicamente dal diretto interessato.

Il rallista si era, sin da subito, dichiarato innocente, ribadendo di non aver viaggiato a 170 all’ora, come riportato nel verbale, anche perché poco prima di passare nel punto di rilevazione della velocità era stato rallentato da un trattore che procedeva nel suo stesso senso di marcia.