Pernigotti: il Tribunale di Milano ha rigettato la richiesta del sequestro del ramo d’azienda “Ice&Pastry”

Novi Ligure – Il Tribunale di Milano ha rigettato la richiesta di sequestro del ramo d’azienda ‘Ice&Pastry’ di proprietà di Pernigotti, avanzato da Emendatori Srl, non ritenendo sussistenti i presupposti di legge per la relativa concessione.

È quanto si legge in una nota del gruppo dolciario di Novi Ligure. Pernigotti giudica la richiesta “meramente pretestuosa” avanzata con l’unico scopo di “creare confusione per destabilizzare l’operato della stessa Pernigotti e di Optima anche tenuto conto che la cessione del ramo d’azienda in oggetto è stata regolarmente perfezionata il 31 ottobre scorso”.

Pernigotti ha inoltre ribadito di aver sempre operato nella trattativa in piena correttezza, anche nel rispetto degli obblighi contrattuali sottoscritti tra le parti. Obblighi che sarebbero stati invece disattesi dalla stessa Emendatori. Pertanto, l’azienda piemontese confida “che nel prosieguo del procedimento saranno finalmente accertate le illegittime condotte operate dalla Emendatori, con conseguente risarcimento dei rilevanti costi e danni subiti da Pernigotti”.