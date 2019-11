Servizi straordinari di controllo del territorio da parte della Polizia: due denunce

Alessandria – Giovedì scorso, 14 novembre, nel centro di Alessandria e, in particolare, in Piazza della Libertà, Piazza Garibaldi e ai giardini di Piazzale Curiel, davanti alla stazione ferroviaria, è stato effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al contrasto delle diverse forme di criminalità diffusa.

Le attività sono state coordinate da personale della Questura di Alessandria, coadiuvato da tre equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Torino.

Nell’ambito del servizio, durante il quale sono state identificate 24 persone, gli operatori hanno controllato una ventottenne di nazionalità rumena, domiciliata in città, a carico della quale, da accertamenti presso la Banca Dati Interforze, è risultato un provvedimento di divieto di ritorno nel comune di Alessandria emesso dal Questore di Alessandria su proposta della Divisione di Polizia Anticrimine nel mese di marzo 2017.

La donna, pertanto, è stata indagata in stato di libertà poiché inottemperante a tale divieto.

Successivamente, presso i giardini della stazione ferroviaria, è stata fermata e identificata una quarantaseienne italiana residente ad Alessandria, di fatto senza fissa dimora e pregiudicata, risultata essere destinataria di un provvedimento di rintraccio per notifica.

La donna, apparsa subito infastidita dalla notifica dell’atto, ha iniziato a dare in escandescenze e ad inveire contro gli operatori e, nonostante i diversi tentativi di riportarla alla calma, ha minacciato gli operatori e colpito con violenza l’autovettura di sevizio.

Dopo essere stata accompagnata in Questura, la donna è stata denunciata per i reati di violenza, resistenza e minaccia, e anche multata perché in evidente stato di alterazione alcolica.

A suo carico, inoltre, gli operatori hanno emesso un ordine di allontanamento.