Continua a piovere: allerta in tutta la provincia

Alessandria – In tutta la provincia la situazione generale è sotto controllo ma resta critica. Ad Alessandria è stato chiuso il ponte sul Bormida per chi proviene da Spinetta Marengo. Il livello del Bormida continua ad aumentare come anche quello del Tanaro, ma entrambi i fiumi non superano ancora i livelli di guardia mentre, come sempre accade da decenni in caso di pioggia insistente, è esondato il solito rio Lovassina a Spinetta Marengo (nella foto).

Strade interrotte un po’ dovunque come a Litta Parodi, dov’è stata chiusa Via Frugarolo e a Castellazzo Bormida, dove è stata chiusa la strada comunale che conduce alla frazione Fontanasse. Ad Alessandria è stata chiusa la strada per Oviglio.

Nel novese chiuso il ponte sull’Orba tra Basaluzzo e Predosa dove è esondato. È stato allagato il Lido e i campi circostanti verso Basaluzzo e Capriata.

Ad Acqui Terme è stata chiusa per frana la strada di Regione Botti. Chiusi anche tutti i guadi: Malvicino, Gavi, Bosio, Voltaggio, Ponzone, Cartosio, Pareto, Spigno Monferrato. Chiuso il ponte sul fiume Erro. Chiuse la provinciale 30 tra Cassine Strevi e la strada comunale della Maggiora per frana e la provinciale 30 al confine con Strevi.

Chiuse anche le provinciali da Ovada a Cremolino in località Priarona, da Acqui Terme a Cartosio e da Acqui Terme a Ricaldone. Nell’ovadese sono chiuse la strada che conduce Rocca Grimalda e il cimitero per una frana, la provinciale 199 delle Fontane che porta a Rocca Grimalda, la provinciale 207 a Molare per le frazioni di Olbicella e San Luca.

Nel tortonese chiuse la strada tra Tortona e Viguzzolo, e la strada tra Viguzzolo e Pontecurone.

Nel casalese chiuse la strada comunale Zanco – Case Battia, la strada comunale Sant’Antonio, e la strada tra Castelletto Monferrato e Quargnento.

A Gavi chiusa la strada comunale per la frazione di Pratolungo. La frana di martedì è peggiorata a causa della piena del rio Neirone.

A Stazzano, sono isolate le località di Cogli, Monteantico, Traversina, Roghè, Albergo Vecchio, Crosio, Valletta e Cascina Astrea.

Per quanto riguarda i treni, sospesa la circolazione sulle linee Alessandria-Casale Monferrato/Torreberetti, Alessandria-Acqui-San Giuseppe di Cairo tra Ponti e Montechiaro, per cui sono stati attivati autobus sostitutivi. I treni della Acqui-Genova viaggiano a scartamento ridotto con allungamento dei tempi di percorrenza fino a un’ora.

A causa del maltempo è stata rinviata la Fiera di Santa Caterina a Novi e sospesa la manifestazione Acqui & Sapori ad Acqui Terme.