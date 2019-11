Il Collegio Costruttori ANCE Alessandria al Forum Italiano delle Costruzioni

Milano – Qualificata la rappresentanza di Ance Alessandria al Forum Italiano delle Costruzioni (FIDEC) di Milano. Hanno infatti partecipato il direttore e il responsabile del sevizio urbanistica del Collegio Costruttori ANCE di Alessandria, Marco Massone e Stefano Ponzano unitamente a Valentina Bianchi, Vice Presidente nazionale del direttivo giovani imprenditori edili.

FIDEC è un hub permanente di connessioni dove si incontrano tutti i professionisti della filiera delle costruzioni e dove le persone e il mercato si fanno Rete.

Fra i temi trattati al Forum, promosso dall’ANCE nazionale, figuravano, fra l’altro, l’evoluzione della sharing economy nel settore edile, il sostegno al sistema casa, la riqualificazione energetica dei condomini, l’industrializzazione nel settore edilizio, le nuove opportunità per la filiera dell’abitare.

“Tutte le tematiche sono state trattate da esperti del settore – hanno sottolineato Marco Massone e Stefano Ponzano – che hanno offerto idee ed esperienze innovative in un comparto in continuo rinnovamento per corrispondere alle mutate esigenze dei nuovi utenti. Il futuro delle costruzioni, d’altronde, è già presente nella quotidianità e richiede continue attenzioni per soddisfare un mercato di qualità e di solidità”.

Nell’ambito dell’evento, anche l’azienda 3i Group, associata ad Ance Alessandria, ha potuto esporre il suo progetto innovativo “CRAVEzero”,

finalizzato a definire approcci comprovati e nuovi per la riduzione dei costi degli edifici a energia quasi zero (NZEB) in tutte le fasi del ciclo di vita: è stato illustrato da Gianluca Gualco (Energy Manager – Coo & Partner 3i Group).