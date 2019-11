Maltempo: ancora allagamenti e strade chiuse in provincia di Alessandria

Alessandria – L’Alessandrino deve fare di nuovo i conti con il maltempo con l’allerta arancione emanata su tutto il territorio. Già dalle prime ore del mattino si sono segnalati allagamenti e strade chiuse.

A Spinetta Marengo nuovi allagamenti a causa del Rio Lovassina.

Il Comune di Alessandria ha disposto l’evacuazione delle aree golenali del Bormida.

Lungo la SP 179, da Predosa a Basaluzzo, è stato chiuso il ponte sul torrente Orba mentre è stato invece riaperto il tratto dal km 26.800 al km 28.300 della Sp 185 tra Ovada e Rocca Grimalda.

Anche ad Acqui Terme fiumi, rii e torrenti sono tutti sorvegliati speciali.

L’Erro sta salendo, così come il Bormida, anche se, al momento, come riportato dal Comune della città termale, “sotto il limite di guardia”. In via precauzionale, nell’acquese, è stata evacuata una famiglia in regione Sottorocca. Disagi, poi, in strada Maggiora e in regione Botti per due frane che hanno obbligato a chiudere temporaneamente il transito.

Aggiornamento: per il maltempo un grosso pino è crollato stamane intorno alle 11 e venti in corso Marenco a Novi Ligure e si è abbattuto su un’auto in transito, all’interno della quale viaggiavano una giovane mamma e la sua bambina, residenti in frazione Merella.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e l’equipe medica del soccorso di emergenza 118 che le hanno estratte dall’abitacolo e trasportate al vicino ospedale San Giacomo. Le loro condizioni non sono apparse gravi.

Aggiornamento: chiusa la Sp 77 tra Felizzano e Fubine per allagamenti. Nell’Acquese, invece, chiuse la Sp 334 da km Acqui Terme a Cartosio, la Sp 456 da Acqui Terme a Ricaldone e la Sp 205 nel Comune di Cassinelle.



Aggiornamento: lo Scrivia a Guazzora ha superato il livello di guardia.

Aggiornamento: il Comune di Novi Ligure, vista l’allerta arancione diramata dal bollettino Arpa, ha disposto la sospensione della Fiera di Santa Caterina nella giornata di sabato 23 novembre. La Fiera, salvo ulteriori allerte, si svolgerà il 24 e 25 novembre. Sospesi anche tutti gli altri appuntamenti in programma sabato 23.

Aggiornamento: il maltempo sta portando con sé anche disagi alle linee ferroviarie. Ad Acqui Terme, da questa mattina, si stanno registrando forti ritardi sulle tratte che collegano la città alla Liguria.

Aggiornamento: a Spinetta Marengo è stata predisposta la chiusura di via Genova per allagamenti.