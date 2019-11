Maltempo: rinviato il match al “Palli” del Casale Fbc

Casale Monferrato – Per il perdurare del maltempo anche il match di serie D del Casale Fbc, in programma domani al “Palli” alle 14:30, è stato rinviato. I Nerostellati avrebbero dovuto affrontare il Fossano.

Di seguito il comunicato apparso sulla pagina Fecebook del club monferrino:

“Casale-Fossano rinviata. Viste le perduranti perturbazioni sulla città di Casale Monferrato e lo stato di allerta, in accordo con la società Fossano Calcio, la Figc ha concesso il rinvio della partita in programma domani a tutela delle parti in causa e dei tifosi.”