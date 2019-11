L’Alessandria gioca una buona partita ma prevale il cinismo del Monza che vince per 2-0

Monza (Monza 2 – Alessandria 0) – Una partita dominata nel primo tempo e poi persa nel secondo. L’Alessandria, al “Brianteo” di Monza, pur giocando una buonissima partita, è tornata a casa con zero punti e con parecchio rammarico, soprattutto per la traversa colpita dai Grigi.

Nella ripresa la superiorità della compagine lombarda è venuta fuori, oltre ad una discreta dose di cinismo. Al 71’ Rigoni trova il vantaggio e all’85’ Armellino chiude i giochi di una gara che l’Alessandria non meritava di perdere.

La cronaca del match.

I Grigi non sembrano intimoriti dalla forza del Monza che però reclama per un rigore dopo un affondo in area di Dossena su Gliozzi (15′).

Al 26’ l’Alessandria colpisce la traversa con Dossena, sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Il Monza si salva.

Nella ripresa l’Alessandria prova sempre a premere ma al 71’ il Monza, fino a quel momento mai veramente pericoloso, trova il gol grazie alla rete di Rigoni.

E all’85’ i lombardi chiudono la pratica con il gol di Armellino.

Finisce 2-0, l’Alessandria resta a quota 24, in settima posizione in coabitazione con la Carrarese che, però, giocherà domani fuori casa contro l’Albinoleffe.

Monza: Lamanna, Lepore, Scaglia, Bellusci, Anastasio; Armellino, Rigoni, D’Errico, Mosti; Marchi, Gliozzi (a disp. Sommariva, Del Frate, Galli, Fossati, Chiricò, Brighenti, Finotto, Marconi, Negro, Goffi, Di Munni) All. Brocchi

Alessandria: Valentini; Dossena, Cosenza, Sciacca; Cambiaso, Chiarello, Suljic, Castellano, Celia; Eusepi, Arrighini (a disp. Crisanto, Ponzio, Gilli, Akammadu, Sartore, Gerace, Gjura, Casarini, Pandolfi, Cleur, Mhamsi) All. Scazzola

Arbitro: Santoro di Messina

Marcatori: 26′ st Rigoni (M), 40′ st Armellino (M)

Ammoniti: D’Errico, Marchi (M); Cambiaso, Cleur, Eusepi (A).