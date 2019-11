Maltempo nell’Alessandrino: gli ultimi aggiornamenti, in corso le ricerche di una donna a Sezzadio

Alessandria – Passata l’intera giornata di pioggia di ieri, oggi permane massima allerta su tutto il territorio alessandrino per la piena dei fiumi.

Il fiume Bormida, ad Alessandria, è attualmente a un’altezza di 9,15 metri, dai 9,39 di questa mattina.

L’Orba è esondato a Capriata d’Orba e a Predosa dove è chiuso il ponte sulla provinciale dell’Iride. A Capriata ha coperto la strada provinciale 155 Ovada-Novi Ligure. Già interrotta all’altezza di Pratalborato, è percorribile solo in direzione Basaluzzo dove il ponte sul Lemme è ancora transitabile.

Da Ovada e da Acqui Terme per andare a Novi si passa da Alessandria, oppure da Casal Cermelli finché il ponte sull’Orba resterà aperto, le vie comunali annesse stanno chiudendo anche per lo straripamento della roggia irrigua. Numerose frane e smottamenti hanno isolato nella notte e nella mattinata numerose strade locali dall’alto Ovadese fino ad Alessandria

A Sezzadio sono in atto anche le ricerche di una donna di nome Rosanna che stamane è uscita per recarsi a lavorare a Santa Giustina, al soggiorno degli anziani dove, però, non è mai arrivata. Attualmente non si trova e la macchina è parcheggiata vicino al passaggio a livello.

Altre due, un uomo e una donna, sono state recuperate stamane: si trovavano su un’auto che avrebbe percorso un tratto di una strada chiusa.

Pietra Marazzi attende la piena del Tanaro. La Protezione Civile ha sistemato delle barriere a protezione della parte bassa del paese. Al momento il paese è raggiungibile solo dalle strade collinari.

A Casale Monferrato il livello del Po è salito ed ha allagato la zona dell’imbarcadero ma al momento non si registrano criticità.

A Ozzano Monferrato, nella notte, il maltempo ha fatto aprire due grosse buche nella strada. Non sono, comunque, stati segnalati incidenti

Il Tanaro è al momento in situazione di sicurezza ed è tenuto costantemente sotto controllo.

È stato deciso, ad ogni modo, un allertamento precauzionale per le sue aree golenali in previsione dell’aumento del suo livello previsto nel corso della giornata che comunque si ipotizza resti al di sotto del livello delle piene straordinarie.

Restano delle criticità a causa di allagamenti in alcune aree del territorio comunale, ma anche in questo caso la situazione dovrebbe ritornare gradualmente alla normalità con il previsto miglioramento delle condizioni meteo.

Situazione strade.

Strade chiuse e danni nell’Ovadese, chiuso il ponte sul Bormida della Sp 185 tra Alessandria e Casal Cermelli ed è chiusa a Quargnento la strada per Solero.

La viabilità: chiusura della Sp 220 per frana al km 7+700 nel Comune di Spigno; sulla Sp 135 chiusura per frana che ha ostruito l’alveo del Rio Vargo al km 3 nel Comune di Stazzano; sulla Sp 456 del Turchino chiusura per frana al km 59 in località Cella del Comune di Cremolino.

A Castellazzo tutte le vie del paese sono libere dall’acqua. Resta chiuso il sottopasso verso Casalcermelli, ancora allagato, così come il ponte da Cantalupo. Appena chiusa la strada Bassa verso Alessandria per forte allagamento.

Molte anche le persone sfollate, circa 200, ripartite tra vari Comuni, 160 quelle isolate nei comuni di Cassinelle e Alice Bel Colle; molti i disagi alle strade, sia per frane che per allagamenti così come anche i problemi legati all’alimentazione elettrica, ripartiti anche qui su varie porzioni del territorio, in particolare in val Lemme, nell’Acquese, nel Novese e nell’Ovadese.

Sono isolate le località Olbicella e San Luca nel comune di Molare, per un totale di 60 abitanti, la località Venturina nel Comune di Alice Bel Colle per un totale di 10 famiglie, Borgo Vercellino e località Bonanti per frana (rispettivamente 50 e 10 persone) e Borgata Torielli, nel Comune di Acqui Terme (10 persone).

Circa duecento, in totale, le persone evacuate o sfollate in provincia di Alessandria: Acqui Terme: 114 persone; Cremolino: 4 persone; Ovada: 22 persone; Prasco: 8 persone; Alessandria: 10 persone; Gavi: 3 persone; Orsara Bormida: 10 persone; Terzo d’Acqui: 8 nuclei familiari; Visone: 2 persone; Pareto: 5 persone; Montechiaro d’Acqui: 3 nuclei familiari e 2 persone. È stata, inoltre, evacuata la caserma della Polizia Stradale di Acqui Terme.