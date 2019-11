Trovata senza vita la donna dispersa da stamane a Sezzadio

Sezzadio – È stata, purtroppo, trovata senza vita la donna scomparsa da stamane a Sezzadio. Rosanna Parodi, 52 anni, era partita stamattina alle sei per andare al lavoro alla Casa di Riposo “Fondazione e Soggiorno Santa Giustina” ma lì non era mai arrivata.

A dare l’allarme era stato il marito.

Le ricerche sono state condotte da Carabinieri, Vigili del Fuoco e Protezione Civile.

Alle sei di oggi pomeriggio il ritrovamento del corpo, rimasto intrappolato all’interno dell’auto trascinata via dall’acqua per diversi metri rispetto alla strada provinciale 186, nella zona tra Sezzadio e Gamalero.

I Vigili del Fuoco hanno dovuto utilizzare un gommone per avvicinarsi all’interno dell’auto.